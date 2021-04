Deputado reforça denúncia sobre a falta de obstetras na maternidade de Capela









15/04/21 - 14:57:59

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, reverberou, na sessão mista desta quinta-feira (15) da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed) sobre a falta de plantonistas obstetras no Centro Obstétrico Doutora Leonor Barreto Franco, no município de Capela.

“É um problema muito sério que se arrasta desde 2017 sem solução. Temos ouvido as reclamações da população de Capela e do Sindimed quanto a essa falta de plantonistas obstetras naquela maternidade. As pacientes são atendidas pelas equipes de enfermagem, mas ficam desassistidas quanto ao atendimento obstétrico por falta desses profissionais. Então, pela falta de possibilidade de atendimento, elas precisam ser encaminhadas a outras maternidades”, afirmou Iran.

De acordo com o parlamentar, as denúncias apresentadas evidenciam que situação se agravou com a transferência feita pelo gestão estadual de vários neonatologistas para atuarem na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju. Iran destacou que o Sindimed aponta a necessidade de uma escala completa com 14 plantonistas. No entanto, atualmente, a escala médica que atende naquela unidade obstétrica conta apenas com quatro plantonistas.

“Há uma distância muito grande entre a necessidade das parturientes e o que existe no Centro Obstétrico de Capela, que passa por fechamentos diários por falta de obstetras e isso tem gerado uma diminuição da procura por atendimento pela parturientes que precisam e têm que buscar outra unidade fora do seu município, porque falta assistência”, denunciou o petista, comparando o problema com o que vem acontecendo com escolas da rede pública de ensino.

Por George W. Silva