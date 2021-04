EDVALDO TOMA POSSE NESTA 5ª NA PRESIDÊNCIA DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS









O prefeito Edvaldo Nogueira toma posse, nesta quinta-feira, 15, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A solenidade será virtual, a partir das 10h, durante a 79ª Reunião Geral da entidade e ocorrerá após a eleição da nova diretoria executiva e do conselho fiscal da FNP. Edvaldo lidera chapa única para o cargo de presidente, tendo como 1º vice-presidente nacional o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e como 2º vice-presidente nacional o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A cerimônia poderá ser acompanhada pelo canal da FNP no Youtube (https://www.youtube.com/user/tvfnp).

“Sou prefeito pelo quarto mandato e sempre atuei na FNP. Fui vice-presidente de Relações Institucionais, secretário-geral e, atualmente, primeiro vice-presidente, de modo que estou muito feliz e me sinto preparado para representar os mais de 400 prefeitos da Frente. Entendo a escolha unânime pelo nome como o reconhecimento do trabalho que desempenhei na FNP, mas também o reconhecimento da nossa própria ação na Prefeitura. Aracaju é exemplo para o país do ponto de vista fiscal, do planejamento estratégico, das obras, enfim, de tudo o que temos realizado”, afirmou Edvaldo.

A FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitos em exercício dos seus mandatos. Tem como foco de atuação os 412 municípios com mais de 80 mil habitantes, o que abrange 100% das capitais, 61% dos habitantes do país e 74% do Produto Interno Bruto (PIB). “A FNP não é partido, não é corrente política. É uma instituição de prefeitos que buscam mais protagonismo para os municípios brasileiros. Não estamos aqui para fazer política partidária, nem para ser contra este ou aquele político. A FNP é a favor do Brasil. Trabalhamos por mais recursos e benefício para a população”, ressaltou Edvaldo.

O prefeito de Aracaju aponta a criação do consórcio Conectar, para compra de vacinas e insumos hospitalares, como demonstração da importância da FNP e sua capacidade de aglutinar os gestores municipais em benefício dos brasileiros. “Trabalhamos muito para tornar este consórcio realidade, um consórcio que, em sua criação, já é um marco histórico, pois reunimos mais de 2 mil municípios, para juntos buscarmos meios para adquirir vacinas para imunizar, o mais rapidamente possível, a nossa população contra o coronavírus”, destacou.

Além de Edvaldo, Bruno Covas e Eduardo Paes, integrarão a nova diretoria executiva da FNP, para o próximo biênio, os prefeitos Rafael Greca (Curitiba/PR), Cícero Lucena (João Pessoa/PB), Bruno Reis (Salvador/BA), Sarto Nogueira (Fortaleza/CE), Cinthia Ribeiro (Palmas/TO), Duarte Nogueira (Ribeirão Preto/SP), João Campos (Recife/PE), Hildon Chaves (Porto Velho/RO), Raquel Lyra (Caruaru/PE), entre outros.

