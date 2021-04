Equipes da Prefeitura estão monitorando os impacto da chuva em Aracaju









Com as chuvas registradas na manhã desta quinta-feira, 15, a Prefeitura de Aracaju mobilizou equipes da Defesa Civil, que integram a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), para monitorar possíveis impactos, em regiões mais vulneráveis da capital. O trabalho de observação à instabilidade climática é constante e está associado às medidas preventivas executadas pela gestão municipal.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, ressalta que não foram registradas ocorrências. “A chuva, em geral, ocorreu com baixa intensidade e bem distribuída, com pancadas mais fortes de maneira isolada. Durante a precipitação, foram identificados poucos pontos de alagamento, porém com rápido escoamento”, revelou.

Em seis horas, o acumulado chegou a 11,3 milímetros de chuva, até às 9h da manhã, sendo que desse total, 7,5 milímetros foram registrados em apenas uma hora de chuva. “Desde o primeiro momento nossas equipes foram distribuídas em pontos estratégicos, para atuar, em conjunto com os demais órgãos, nas providências que fossem necessárias”, reforçou Sílvio Prado.

Caso sejam identificadas situações de possíveis riscos, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Aracaju através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

Além disso, é disponibilizado o sistema ClimAju, no site oficial da Prefeitura, para que o cidadão acesse informações sobre o clima e tempo, com imagens em tempo real de pontos estratégicos da cidade.

“Essa ferramenta é útil para que as pessoas possam se precaver, já que ocorrem, em alguns casos, chuvas isoladas, em um dado momento. Também enviamos avisos prévios através do Serviço de Alerta SMS – 40199, em caso de previsão de chuvas mais fortes ou outros fenômenos que demandem maior atenção”, destacou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju.

Serviço de Alerta – 40199

Para receber alertas da Defesa Civil é preciso se cadastrar no serviço a partir do envio de uma mensagem SMS para o número 40199. No campo da mensagem o solicitante deve inserir o número do CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Após esse procedimento, será enviada uma mensagem de confirmação do cadastro e o celular estará habilitado para receber as informações oficiais do órgão. O serviço é gratuito.