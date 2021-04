FISCALIZAÇÃO DE COMBATE À COVID-19 NOTIFICA QUATRO ESTABELECIMENTOS









15/04/21 - 12:31:18

A Força-Tarefa de Combate à Covid-19 atuou na noite desta quarta-feira, 14, no bairro Porto D’Anta, fiscalizando templos e estabelecimentos que poderiam estar em desconforme com as determinações do decreto estadual 40.815, que estabelece regras para o funcionamento do comércio. O resultado da operação foi a notificação de quatro dos nove estabelecimentos visitados. Houve resistência ao fechamento em dois deles, uma igreja e um bar.

De acordo com as informações do fiscal sanitário Ricardo Silva Macena, foram notificados um bar e três templos que operavam em desconformidade com a legislação. “As igrejas estavam superlotadas, ultrapassando em muito o limite previsto pelo decreto, que é de uma ocupação de 30% da sua capacidade”, acrescentou o fiscal, enfatizando que o responsável por uma delas chegou a ligar para o advogado para verificar a legalidade da fiscalização e contestar o fechamento do templo.

No final, o religioso acatou a ordem de fechar, segundo o fiscal sanitário, informando que outra irregularidade observada é que a igreja continuava aberta apesar de estar próximo do horário do toque de recolher. Outra situação de desobediência à lei estadual foi registrada em um dos bares visitados. Além de estar oferecendo atendimento presencial, com aglomeração de pessoas, continuava aberto após o horário do toque de recolher, que é às 20 horas.

Foto: Ascom/SES

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)