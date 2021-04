Governo do estado altera horário de toque de recolher e mantém medidas de restrição









15/04/21 - 13:19:05

O governador Belivaldo Chagas participou nesta quinta-feira (15), de reunião virtual com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias e reavaliar as medidas restritivas adotadas no enfrentamento ao coronavírus em Sergipe.

Na reunião, houve apresentação dos dados de internação, número de casos novos, índice de transmissão do vírus e os óbitos. Todas as outras medidas permanecem mantidas, como fechamento de salões, shoppings, academia e lojas de eventos comerciais no final de semana. A alteração adotada após a reunião de hoje foi a redução do toque de recolher que passa de 20h às 5h, para 22h às 5h.

As igrejas e templos religiosos permanecem funcionando com o limite de 30% de ocupação. Academias e salões de beleza não podem funcionar durante os fins de semana. Bares e restaurantes atendem o público presencialmente durante a semana, e nos fins de semana funcionam com retirada no balcão e entrega. Praias e parques não podem ser frequentados durante os fins de semana.

A suspensão das aulas das redes particulares e públicas de forma presencial segue até 3 de maio. A situação deve ser discutida na reunião que ocorrerá no dia 22, a partir das 15 horas.