Governo intensifica ações para implementação do Hospital da Criança









15/04/21 - 06:01:34

O Hospital da Criança funcionará no antigo prédio da Maternidade Hildete Falcão Batista. O espaço passou por uma moderna reforma na sua estrutura física

A realização de cirurgias pediátricas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em Sergipe, foi debatida na manhã desta quarta-feira, 14, no auditório do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho. A ação reflete em mais um passo importante que o Governo do Estado dá rumo à saúde da criança. A reunião contou com as presenças da superintendente executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, o superintendente do Huse, Walter Pinheiro, a coordenadora da Pediatria, Cristiane Barreto, além de sete cirurgiões pediátricos.

“A gente está com a missão de implementar o Hospital da Criança que é uma idealização do governador Belivaldo Chagas e temos várias diretrizes a serem discutidas, entre elas a cirurgia pediátrica, por isso, que nos reunimos com os cirurgiões pediátricos para que eles também participem da construção desse fluxo e para tentar organizar esse serviço”, explicou a superintendente executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes.

O Hospital da Criança funcionará no antigo prédio da Maternidade Hildete Falcão Batista. O espaço passou por uma moderna reforma na sua estrutura física. Para o superintendente do Hospital João Alves, Walter Pinheiro, o local é adequado para a realização desse atendimento integral da criança.

“Durante a visita técnica a satisfação dos colegas foi unânime em visitaram a unidade, dos mais antigos aos mais novos, todos ficaram satisfeitos com a estrutura, teceram críticas na intenção de ajustar para que isso saia da melhor forma possível e que gere um atendimento de qualidade, com eficiência e condições de trabalho adequadas para eles”, enfatizou Walter Pinheiro.

A previsão de inauguração do Hospital da Criança é no final de julho. “A questão da cirurgia pediátrica é o maior desafio e ela vem abrilhantar o hospital fazendo com que o atendimento seja o mais integral possível à criança em Sergipe”, declarou a diretora de Atenção Especializada em Urgência, Maria Lúcia Santos.

Fluxo

No Hospital João Alves continuará a retaguarda de alta complexidade, Centro de Terapia Intensiva (CTI), atendimento ao grande queimado e ao politraumatizado. No Hospital da Criança (antiga Hildete Falcão) ficará o atendimento de baixa e média complexidade, podendo, com a aquisição do serviço de cirurgia pediátrica, prestar atendimento de maior complexidade que é inerente ao procedimento de cirurgia pediátrica.

O Hospital da Criança contará com três salas para cirurgias, todas amplas, novas e equipadas. A coordenadora da Pediatria do Hospital João Alves, Cristiane Barreto, não escondeu a satisfação e os benefícios que o serviço trará para os pequenos pacientes. “Os benefícios são inúmeros porque hoje em dia não existe atendimento de cirurgia pediátrica estruturado”, afirmou.

A coordenadora Estadual de Assistência Hospitalar e Urgência da SES, Claudivania Farah, destacou o trabalho da equipe para que a nova estrutura do Hospital da Criança esteja pronta em breve. “Estamos à frente com uma equipe muito boa na organização do hospital e passando por algumas etapas como infraestrutura, levantamento de RH, mobiliário”, declarou.

Cirurgiões Pediátricos

Participaram da reunião e acompanharam a visita técnica os cirurgiões pediátricos Fábio Seiti, Simone Maria de Oliveira, Vilma Cunha Rezende, Fabíola Pollachi, Denise Tavares, Márcia Montalvão e Norrara Amanda Martins.