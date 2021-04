LEITOS COVID MONTADOS NO HUSE TÊM TAXA DE RECUPERAÇÃO DE 61,3%









15/04/21 - 05:17:00

Com o trabalho humanizado da equipe multiprofissional e estrutura preparada para um atendimento qualificado de pacientes com covid-19, os leitos de retaguarda montados pela Prefeitura de Aracaju, no espaço cedido pelo Hospital de Urgência Governador João Alves Filho (HUSE), completam seu primeiro mês de funcionamento com taxa de recuperação de 61,3%.

Atualmente, 18 pacientes estão internados, e dos 132 atendimentos já realizados, 81 pacientes receberam alta, 25 precisaram de transferência para UTI e oito foram a óbito. A estruturação dos leitos foi possível por meio da parceria firmada entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Estão sendo transferidos para essa unidade os casos mais críticos que chegam às portas de urgência da capital, pelas Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva.

“Estamos vivendo um momento difícil no que se refere à ocupação de leitos covid, mas com relação a esses leitos, temos um fator importante que é o de estarmos instalados na estrutura do maior hospital do estado, poder contar com esse suporte na assistência aos nossos pacientes. Desde o primeiro que foi acolhido aqui, todos os nossos profissionais têm se dedicado para oferecer o melhor atendimento, para assegurar que o número de pessoas recuperadas sempre seja superior ao de transferências ou de óbitos, e temos a alegria de conseguirmos esse resultado. Para o deslocamento desses pacientes temos mantido contato com a regulação municipal e nos casos mais críticos, que necessitam de leitos de UTI, fazemos o contato com a regulação estadual”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

São 30 leitos para atendimento covid, sendo 19 de enfermaria e 11 de estabilização. Todos os leitos contam com suporte de O2 e 11 possuem ventiladores. “Contamos com cerca de 40 profissionais atendendo nossos pacientes, trabalhando por turno, tanto da área administrativa, quanto os que são da equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas”, detalha a coordenadora dos leitos de retaguarda, Natália Coelho.

A médica e responsável técnica dos leitos covid, Ana Carolina Claudino Moura, ressalta que os leitos possibilitaram a ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal, e contam com uma enfermaria qualificada, capaz de receber pacientes com alta necessidade de oxigênio.

“Até o momento, 131 vidas foram assistidas ao longo desses primeiros 30 dias, e mesmo com uma maior taxa de mortalidade evidenciada nessa segunda onda, temos uma taxa de sucesso de alta hospitalar de mais de 60%. Esses números só são possíveis graças à assistência multidisciplinar das nossas equipes”, avaliou a médica.

Foto: André Moreira