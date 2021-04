“Não iremos tolerar ataques à fé cristã”, diz deputado em repúdio à jornalista









15/04/21 - 13:59:15

Na manhã desta quinta-feira, 15, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe a moção de repúdio nº 29/2021, de autoria do deputado estadual Rodrigo Valadares, ao jornalista Mário Sérgio Conti, que usou a coluna que tem no Jornal Folha de São Paula para afrontar os cristãos brasileiros em pleno domingo de Páscoa.

Intitulada por “Felizes os que acreditam em Cristo como as crianças no coelhinho da Páscoa”, a coluna foi escrita rodeada de ataques à fé cristã. Para o parlamentar, o ato é inadmissível e merece ser repudiado. “Não iremos tolerar ataques à fé Cristã e muito menos intolerância religiosa!”

A Coluna:

Mário começa fazendo um paralelo com as bem-aventuranças, proferidas por Jesus Cristo no famoso Sermão da Montanha e descreve como “bem-aventurados os que descreem do pecado original, da Santíssima Trindade, da Imaculada Conceição, da infalibilidade papal, da ressurreição dos mortos, da peste acima de todos e do apocalipse acima de todos”.

Além disso, ao dar continuidade aos ataques, o jornalista diz que “desventurados” são aqueles que “condescendem com o misticismo”, fazendo alguns trocadilhos que incluiu até mesmo o médium espírita João de Deus, preso por abusos sexuais.

O presidente Jair Bolsonaro também não foi poupado dos ataques, onde cita que “mal-aventurado os mansos, porque ficarão sem vacina e comerão o pão que Bolsonaro amassou. Desafortunado o pontífice que com o coração de pedra recusou sua bênção aos homossexuais”.

Rodrigo Valadares tratou as pronunciações como um “tremendo absurdo” e aproveitou para agradecer a todos os colegas deputados estaduais que aprovaram por unanimidade a moção de repúdio ao jornalista.

Por Luísa Passos