Paciente de 100 anos deixa o Hospital de Cirurgia depois de 9 dias internada com Covid









15/04/21 - 20:41:10

Maria Lúcia Moura, com 100 anos de idade, deixou o Hospital de Cirurgia na quarta-feira (14) recuperada da Covid-19. Ela deu entrada dia 5 de abril, com sintomas de febre, dores musculares e tosse, evoluindo para desconforto respiratório, e ainda tendo que lidar com quadro de hipertensão e cardiopatia.

Maria Lucia, após nove dias internada na Enfermaria COVID-19, está de alta, “esbanjando vitalidade, lucidez e com o coração grato a toda nossa equipe que cuidou dela com muito carinho e dedicação”, dia a assessoria do hospital.

Aos 100 anos de idade, a paciente Maria Lucia Moura é atleta e corre 10 km de distância. “Ela é um exemplo de garra e disposição. Ao longo de sua trajetória de vida tem muitas histórias para contar. E vencer a COVID-19, com certeza, terá um capítulo especial”.