DESAPARECIMENTO DE MULHER OCORRIDO EM FEVEREIRO DESTE ANO É DESVENDADO









15/04/21 - 15:11:31

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (15), resultou nas prisões de Adriane Ribeiro Cardoso e de Igor José dos Santos Santana pelo crime de homicídio praticado contra a senhora Urânia Guimarães Oliveira, desaparecida em fevereiro deste ano. Um terceiro envolvido no crime, identificado como Robson Chagas Ramos, já havia sido preso. A ação policial foi realizada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), Divisão de Inteligência (Dipol) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). O Corpo de Bombeiros participa da operação.

De acordo com a delegada Thereza Simony, a vítima desapareceu no sábado de carnaval, 13 de fevereiro, em São Cristóvão. A motivação do crime, apurada pelas investigações, foi relacionada à uma denúncia ao Conselho Tutelar que teria sido feita pela vítima, sobre maus tratos que eram praticados por Adriane contra o próprio filho, na cidade de São Cristóvão. “Recebemos um disque-denúncia sobre a morte da senhora Urânia. O relato informava que ela teria sido morta por ter denunciado uma jovem de nome Adriane Ribeiro Cardoso sobre maus tratos ao filho menor dela e que o corpo estaria enterrado na Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros”, detalhou.

A delegada informou que a denúncia de agressão foi confirmada pelo Conselho Tutelar. “Encaminhamos a equipe a São Cristóvão, onde foi confirmada a denúncia ao Conselho Tutelar. Na notificação feita pelo Conselho Tutelar, Adriane ameaçou Urânia de morte. Elas discutiram nessa hora”, complementou Thereza Simony.

Durante as investigações, várias pessoas foram ouvidas e diligências iniciadas, resultando na identificação dos suspeitos de cometerem o crime.

Ainda de acordo com Thereza Simony, Robson já havia sido preso em cumprimento a mandado de prisão definitiva por furto. Já Adriane e Igor foram presos nesta quinta-feira, 15. Adriane foi localizada no bairro Santa Maria, em Aracaju; já Igor foi detido no povoado São José, município de Japaratuba.

Fonte e foto assessoria