Prefeitura abrirá inscrições para 12 oficinas online da Fundat nesta sexta-feira









15/04/21 - 14:08:16

A partir desta sexta-feira, dia 16, a Prefeitura de Aracaju inicia o período de inscrições para 12 oficinas online de capacitação, promovidas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat).

As oficinas são voltadas a diversos campos de atuação profissional, como as áreas da saúde, educação, tecnologia, administração, atendimento e comunicação. O intuito é ampliar o acesso dos cidadãos a estes setores a fim de qualificá-los para as oportunidades do mercado de trabalho.

Para efetuar a matrícula, é necessário acessar o link https://abre.ai/cxZA ou e preencher as informações solicitadas. É importante que o cidadão fique atento ao preenchimento correto dos dados.

As oficinas têm carga horária de 2h e serão realizadas por meio da plataforma Google Meet. Assim que o aluno estiver inscrito, ele receberá no e-mail fornecido o link de acesso para a sala virtual.

É fundamental que o participante compareça no dia e horário da oficina escolhida, acessando o link disponibilizado referente a cada uma. Também é obrigatório o preenchimento do formulário de saída, durante a oficina, pois ele serve para confirmar a presença na aula e assegurar a emissão do certificado posteriormente.

A modalidade online é uma nova alternativa de ensino desenvolvida pela Fundat para continuar com a oferta de qualificação, uma vez que os cursos presenciais tiveram que ser suspensos devido à pandemia da covid-19, de modo a cumprir os protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Além disso, a realização de oficinas no ambiente online possibilita que mais pessoas tenham acesso às capacitações da Fundat.

Cronograma

19/04 – segunda-feira: 14h às 16h – Oratória (2h)

20/04 – terça-feira: 14h às 16h – Recepcionista (2h)

22/04 – quinta-feira: 10h às 12h – Processo Seletivo Virtual e Currículo Online (2h)

22/04 – quinta-feira: 14h às 16h – Vendas Online: Como se Destacar no Sistema Delivery (2h)

23/04 – sexta-feira: 8h às 10h – Gestão de Projetos Sociais (2h)

26/04 – segunda-feira: 10h às 12h – Empreendedorismo (2h)

27/04 – terça-feira: 10h às 12h – Auxiliar Administrativo (2h)

28/04 – quarta-feira: 10h às 12h – Conhecendo as Plataformas Digitais (2h)

29/04 – quinta-feira: 14h às 16h – Educação Infantil: Como lidar com as Habilidades Socioemocionais (2h)

29/04 – quinta-feira: 16h às 18h – Comércio Eletrônico (2h)

30/04 – sexta-feira: 10h às 12h – Cuidador de idoso (2h)

30/04 – sexta-feira: 16h às 18h – Noções de Saúde e Segurança do Trabalho (2h)

Por Alana Karolina Gois