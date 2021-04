“Quem não deve não teme”, afirma Dr. Samuel sobre CPI da Covid









15/04/21 - 12:12:23

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) já assinou o pedido de CPI da Covid juntamente com os demais deputados do Cidadania/SE para que a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) investigue os atos comissivos ou omissivos do Governo do Estado perante os recursos destinados para o combate à pandemia da Covid-19.

“CPI é direito da minoria. Com oito assinaturas conseguiremos prosseguir com a comissão. Acredito que com muita conversa, nos próximos dias conseguiremos chegar ao número suficiente de assinaturas. É preciso que os deputados se conscientizem sobre a importância da apuração de possíveis irregularidades em contratos, superfaturamentos, entre outros ilícitos”, afirmou o Dr. Samuel Carvalho.

Dr. Samuel disse que muito precisa ser esclarecido sobre o uso dos recursos públicos. Para ele, quem não deve não teme.

“Se o Governo de Sergipe não praticou irregularidades e cumpriu o dever, não tem que temer à CPI. Precisamos avaliar o que o Estado deixou de fazer no combate à Covid-19. Quem não tem nada a temer, não tem medo, afinal, quem não deve não teme”, pontuou.

Por: Assessoria

Foto: Agência Alese