Reunião do Comitê pode ter ajustes

15/04/21 - 00:58:13

A reunião do Comitê Técnico Científico será realizada hoje, às 10 horas, para avaliação dos 15 dias da decretação do toque de recolher pelo Governo. Um detalhe: dessa vez o governador Belivaldo Chagas (PSD) não dará entrevista coletiva e o resultado do encontro será divulgado através do setor de Comunicação do Governo. A razão é por segurança. Com o registro de 28 mortos por Covid ontem, o governador quer evitar qualquer tipo de aglomeração. Sinal de sua preocupação dos números de óbitos e pessoas infectadas que estão nas UTIs, apartamentos e enfermarias dos hospitais públicos e privados.

A sinalização de aumento das mortes e aumento das internações preocupa o governador, que tem dedicado todo o seu tempo a manter o controle da doença no Estado, mas isso só pode acontecer com o apoio absoluto da população. Há uma expectativa em torno da reunião do Comitê nesta quinta-feira: qual será a decisão adotada. A informação é que ainda não há sinais de como ficará, porque apesar de Sergipe ter avaliação de estabilidade, a indicação é para cima, o que preocupa muito a todos os membros do Comitê.

É bem provável de que não haverá abertura ampla, mas há indicativo de pequena flexibilização em segmentos da área comercial, mas sem extrapolar os limites que possam colaborar para taxas mais altas de aferição. Uma das deduções para que se perceba novos casos é que aumentou o número de testes e a constatação de que a doença se alastrou, principalmente entre adultos de 20 a 45 anos, hoje as vítimas mais frequentes e que começam a ocupar leitos de hospitais públicos e privados.

Tudo é muito triste, porque de repente pessoas da convivência de todos estão presentes nas estatísticas de óbitos, intubações e leitos, o que dá a impressão de que a Covid está se aproximando de nós. Daí a necessidade de maior cuidado sempre, para que a qualquer momento não sejamos um destes números que reduzem nossas amizades e, principalmente, marcam com muita dor as famílias. Como governador, Belivaldo Chagas está à frente das medidas para ajudar no combate à pandemia, mas como cidadão marca-lhe o peito o desaparecimento de tantos amigos com os quais se relacionou, sem falar na questão família.

A abertura de bares não está prevista para a reunião de hoje. A questão é que não dá para aplicar protocolos neste locais, pela própria estrutura posta e de quem frequenta a área. Nos bares e restaurantes não dá para impedir que um grupo se reúna em até seis mesas juntas, para beber, cantar e dançar as músicas exibidas por cantores e, dessa forma, fica impossível impedir que, no final da festa, pelo menos 20% dos presentes estejam contaminados pelo virus, que também dança conforme a música.

Enfim, não se sabe o que sairá hoje do comitê. Talvez alguns ajustes, nada além disso porque a fotografia da epidemia não permite…

Coronel no hospital

O ex-chefe do Gabinete Militar do Governo Déda, coronel Carlos Augusto, está internado em apartamento do Hospital São Lucas.

*** O coronel está com problemas cardíacos, que piorou em razão da Cloroquina para tratar a Covid.

*** Cloroquina é o medicamento receitado pelo presidente Bolsonaro.

Amarra para intubar

Hospitais de Sergipe têm estoque suficiente de sedativos para pacientes de Covid que precisam de intubação para tratamento da doença.

*** No Rio de Janeiro o sedativo está em falta e os infectados pela Covid que precisam de intubação são amarrados às macas.

*** A maioria deles fica pedindo para não morrer.

Arma e Munição

Sayonara Hygia diz que têm Brasileiros morrendo de covid. Brasileiros com o prato vazio e com fome.

*** – E brasileiros ganhando de presente o direito de comprar arma. Nada de vacina e nem de comida: arma e munição.

Cariri ameaça fechar

O proprietário do bar, restaurante e casa de show Cariri, Hamilton Santana, avisa que se “as coisas não mudarem em termos governamentais, dia 20 essa instituição encerra suas atividades”.

Ele diz que o Cariri tem 21 anos e está aguardando a nova reunião. Modesto, Santana diz “que se em Aracaju tiver 100 turistas, 80 vêm para o Cariri”.

Foco de transmissão

Consultado, um infectologista (pediu off) disse que o grande problema para abrir bar e restaurante tipo Cariri é porque não se respeita distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel.

*** Geralmente quem o frequenta se aglomera juntando mesas, canta e dança movido por alguma bebida e a cada abertura aumenta o número de infectados.

*** “Para abrir, o bar e restaurante deve proibir amontoado de mesas, limitando no máximo três pessoas em cada uma delas e proibindo danças na área próxima ao cantor”.

*** – Para o dono do Cariri é bom abrir e transmitir o virus, mas é um risco para quem termina em um hospital, concluiu.

Atentos a atitudes

Priscila Felizola, diretora do Senac, escreveu ontem que “diante do contexto em que estamos vivendo, com tanta pressão, com tantas perdas, a saúde mental de todos está bastante comprometida”.

*** E aconselhou: “fiquemos atentos às nossas atitudes…”

Pessoas e concretos

Ronaldo Ramos, do Click Sergipe, disse ontem que “esse virus está parecendo à bomba atômica. Destruindo pessoas e concretos”

*** De fato, o Covid cai com violência sobre o mundo, com um poder de destruição ainda não avaliado. Muito triste.

Edvaldo preside FNP

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) será eleito e assume hoje a Presidência da Federação Nacional dos Prefeitos. Diz-se “orgulhoso” com essa vitória.

*** – Essa grande entidade reúne mais de 400 prefeitos, de grandes cidades, incluindo todas as capitais, disse.

“Silêncio revelador”

Por mais silenciosa que esteja à equipe do prefeito Edvaldo Nogueira (PSD) ele dá sinais claros de que pretende disputar o Governo em 2022.

*** O pessoal não confirma e nem desmente, embora o próprio Edvaldo negue qualquer interesse em disputar o Governo do Estado.

Geração de empregos

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) diz que Sergipe terá muita geração de empregos. Sob o comando do governador Belivaldo Chagas (PSD)

**** – Após dois anos de uma fábrica hibernada, as transportadores deixaram de circular. Mas a Unigel volta a operar naquela indústria, já produzindo ureia, o que significa mais geração de empregos, disse.

Fábio e André Moura

O presidente regional do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, esteve ontem com André Moura em Brasília.

*** Fábio foi convidá-lo a ser candidato ao Senado pelo PDT “e ficarmos no mesmo bloco”.

*** Fábio Henrique já afirmou que não tem nenhum compromisso em apoiar o senador Rogério Carvalho (PT) ao Governo e que no momento trabalha um projeto para reeleger-se à Câmara Federal.

Gilmar vai para o PL

Deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) está de malas prontas para desembarcar no Partido Liberal (PL) e disputar a reeleição em 2022.

*** Gilmar esteve em Brasília há 20 dias e, ao lado do deputado federal Bosco Costa, teve uma conversa com o presidente do PL, Waldemar Costa Neto.

*** No encontro, foi convidado para filiar-se ao partido e aceitou.

Ouvindo e vendo

Bosco Costa (PL) anda meio recluso em razão da pandemia, mas está “ouvindo e vendo o movimento político”. Percebe que Rogério Carvalho (PT), André Moura (PSC) e Fábio Mitidieri (PSD) estão se mobilizando para 2022.

*** Segundo Bosco, o deputado Valdevan Noventa (PL) tem dito que quer ser candidato ap Senado, mas ainda não falou com o presidente regional do partido em Sergipe, para avaliar posição.

Sobre a Pandemia

Bosco Costa acha que existem falhas do Governo Bolsonaro e pode até ocorrer o mesmo dos governadores e prefeitos, em relação ao combate à pandemia.

*** – Mas tem muita gente, lideranças conhecidas, usando a pandemia como bandeira política e isso é um grande equívoco, considerou.

Alessandro candidato

De fonte segura: o senador Alessandro Vieira (Cidadania) será candidato a governador em qualquer hipótese, mesmo que não tenha a menor condição de vitória.

*** A delegada Daniele Garcia (Cidadania) pensa em disputar o Senado, mas também está focada na Câmara Federal, dependendo do quadro.

*** Daniele sabe que o Cidadania tem que integrar um bloco coeso para disputar mandatos nas próximas eleições. Se não acontecer, ela pode rever suas pretensões.

