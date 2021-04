Serviço de Captação do Hemose convida grupos para doação de sangue









Uma iniciativa fidelizada que se repete anualmente mobilizou voluntários do município de Indiaroba para o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). O grupo que integra a Igreja Adventista do Sétimo Dia percorreu 100 quilômetros com o desejo único de ajudar a salvar vidas.

“No ano passado por causa da pandemia não viemos fazer a doação de sangue. Agora que as pessoas estão mais calmas e passaram a entender sobre o contágio do coronavírus, fiz o convite na igreja e reunimos esses voluntários para se somar a causa”, disse Leonan Maciel, líder do grupo.

A caravana estimulou a primeira doação de sangue de Lucas de Jesus Santos, que comentou sobre a necessidade de ser solidário. “Eu vim porque Leonan sempre fala sobre a importância de doar e que tem muitas pessoas precisando de nosso apoio”, disse ele.

O Hemocentro de Sergipe está mobilizando os doadores través de contatos telefônicos e dos grupos de WhatsApp para reforçar a importância da doação de sangue como um ato que deve ser frequente “Nosso agradecimento aos jovens adventistas de Indiaroba pela parceria e o retorno do grupo ao serviço”, destacou a assistente social, Adineuza Ribeiro.

De acordo com ainda com a assistente social, para garantir a segurança de todos, a unidade segue os protocolos sanitários para prevenção ao contágio do coronavírus. “Buscamos tranquilizar nossos doadores sobre esses riscos, por isso os setores foram sinalizados para manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Também disponibilizamos álcool para higienização das mãos”, detalhou a profissional.

Serviço

Para doar sangue é preciso está bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, portar um documento oficial original com foto. Mais informações sobre o serviço e agendamentos de campanhas, através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

