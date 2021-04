SSP FIRMA PARCERIA COM MJSP PRA REFORÇAR POLICIAMENTO NAS DIVISAS DE SERGIPE









15/04/21 - 15:37:15

O secretário-executivo da SSP/SE, coronel José Pereira de Andrade, participou de uma reunião com o secretário nacional de operações integradas, Jefferson Gimenes, com o coordenador-geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coronel Saulo Sansón, com a policial militar sergipana responsável pelas capacitações na Coordenação de Fronteiras, Elida Braga, e com o gerente operacional do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras, o Vigia, Cícero Fabrine. A reunião ocorreu na tarde dessa quarta-feira (14). O objetivo do encontro foi acertar os últimos detalhes da confecção do termo de cooperação federativa entre a União e o Estado de Sergipe.

Para o coronel José Pereira de Andrade, a parceria contribuirá para uma maior integração entre as forças de segurança a nível municipal, estadual e federal. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) patrocinará diárias de deslocamento para os profissionais de segurança pública envolvidos nas operações, além de organizar cursos de capacitação e de celebrar convênios com a União para aquisição de estrutura adequada para o desenvolvimento do programa.

O major da Polícia Militar de Sergipe Daniel Couto, que participou do Programa Vigia em outros estados da federação, quando estava à disposição do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ressaltou que a Política Nacional de Segurança Pública idealizou o projeto para atuar nas fronteiras do país. Mas, com o resultado positivo, o programa foi estendido para as divisas dos estados.

Atuante em captar mecanismos a fim de promover a segurança pública, o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, considerou a implantação do programa no estado como um importante vetor para a proteção das divisas de Sergipe. O projeto também permite o pagamento de horas extras, por meio de diárias, com recursos federais, além de possibilitar a integração entre as diversas forças de segurança que atuam no estado.

Fonte e foto assessoria