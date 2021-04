“Uma verdadeira zona de guerra contra a Covid”, diz Eduardo Lima sobre alas com pacientes intubados









15/04/21 - 09:23:37

Essa foi a impressão que o parlamentar teve durante visita ao Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva na Zona Norte de Aracaju. Eduardo Lima (Republicanos) esteve na unidade de saúde, acompanhado dos vereadores, que também fazem parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal.

Os 23 leitos exclusivos para pacientes com covid-19 estão ocupados. 13 pessoas apresentaram quadro clínico grave e precisaram de intubação. Eduardo Lima ficou impressionado com o que viu e fez um desabafo: “foi uma cena dolorosa, parece uma zona de guerra. Vi nos olhos dos médicos e outros profissionais dando o máximo si para manter os pacientes vivos. É algo triste de ver. É uma verdadeira zona de guerra contra a Covid”.

O parlamentar aproveitou para avaliar o atendimento oferecido no Nestor Piva, segundo ele, “além de bem higienizada e organizada, não tenho dúvidas que desde o profissional da limpeza até os médicos, tem oferecido um atendimento humanizado e de excelência”, disse.

Eduardo Lima também participou de uma visita ao Hospital Fernando Franco, na Zona Sul. A unidade é referência no tratamento da Covid-19 e foi alvo de denúncias por parte do Sindicato dos Médicos de Sergipe no mês passado. A informação passada pela entidade de classe despertou interesse da Comissão de Saúde em saber quais reais condições do local. Durante a visita, o vereador disse ter visto ao menos 10 pacientes intubados, com quadro clínico delicado. Os parlamentares analisaram a lotação do local, as condições de higiene, organização e tempo de espera dos pacientes.

Além do trabalho desenvolvido na Comissão de Saúde, Eduardo Lima tem levado frequentemente para o plenário, debates sobre a ampliação dos grupos prioritários na vacinação. O objetivo é tentar barrar o número de infectados de forma grave no município. Para quem não sabe, a covid-19 atingiu em cheio a família dele. Em um intervalo de quase seis meses no ano passado, o parlamentar perdeu a mãe, de 65 anos, o avô paterno, de 92 anos, e o tio de 55 anos. O avô materno de Eduardo Lima, que tem 92 anos, foi vacinado em fevereiro deste ano e conseguiu se proteger da doença.

Fonte e foto assessoria