Vereadora moradia digna para famílias que vivem em barracos no Marivan

15/04/21 - 12:45:17

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju, nesta quinta-feira, 15, a vereadora Sheyla Galba detalhou a visita que realizou ao Bairro Marivan, na Zona Sul da capital. A parlamentar destacou a pavimentação das ruas, mas ressaltou a necessidade de implementação e disponibilização de outros serviços na comunidade e cobrou uma solução para as famílias que estão vivendo em barracos na localidade.

“Fui ao Marivan atendendo ao convite de moradores. Constatei que as ruas foram pavimentadas e parabenizo a Prefeitura de Aracaju pela execução da obra. Mas é preciso avançar em outras demandas apresentadas. Falta escola, Unidade Básica de Saúde, um espaço de lazer. Atualmente, os moradores precisam buscar estes serviços em outros bairros, principalmente no Santa Maria e Orlando Dantas”, salientou.

Sheyla Galba também relatou a situação de pessoas, entre elas crianças e idosos, que seguem morando em barracos em uma invasão no Marivan. “Quero cobrar do prefeito, que passou por lá na campanha e prometeu que resolveria, uma solução para as cerca de 120 famílias que vivem em barracos no Marivan. Eu entrei em um deles e constatei a precariedade, inclusive o alagamento destas moradias por conta das chuvas. É preciso atenção para este problema, pois todos merecem moradia digna”, ressaltou.

Ainda no discurso, a parlamentar comentou as medidas anunciadas pelo Executivo Municipal e lembrou um discurso que realizou na Casa destacando o momento difícil enfrentado por milhares de cidadãos. “E sugerimos medidas para amenizar os impactos econômicos da pandemia, a exemplo de descontos no ISS, para que os empresários consigam manter os funcionários, e suspender a cobrança do IPTU, pois muitos cidadãos não conseguiram pagar. Que bom que o prefeito acompanha as sessões da Câmara e escuta algumas de nossas sugestões”, enfatizou.

Vereadora Sheyla Galba (Cidadania)