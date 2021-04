“A igreja é importante para preencher os corações”, afirmou Fábio Meireles









A importância das igrejas para a sociedade em tempos de pandemia foi o tema da Audiência Pública realizada na manhã desta sexta-feira (16) pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O encontro aconteceu de forma virtual e foi presidido pelo vereador Eduardo Lima (Republicanos), autor da propositura. O vereador Fábio Meireles (PSC) representou a bancada evangélica na CMA e defendeu a abertura das igrejas durante a pandemia.

Autor da Lei que tornou as atividades religiosas essenciais em Aracaju, Fábio Meireles, membro da Igreja Evangélica Verbo da Vida, pontuou que as igrejas são importantes para defender a vida.

“Durante a pandemia os casos de suicídio aumentaram, o coronavírus está afetando a saúde mental de muitas pessoas. Ansiedade, depressão, angústia, vícios e entre tantas outras coisas tem feito pessoas desistirem de viver, mas a igreja chega nesse momento importante para defender a vida. No último domingo eu fui a igreja como diácono e fiquei na recepção recebendo as pessoas, medindo temperatura e disponibilizando álcool em gel. Vi que dez pessoas visitaram a igreja pela primeira vez. Tive o prazer de recebê-las e de vê-las sair. Era nítido a fisionomia totalmente diferente. Eu vi alegria, paz e esperança. Essa é a importância da igreja, preencher os corações”, afirmou.

Para Fábio Meireles, respeitar os decretos que determinam biossegurança é obrigação das igrejas.

Estou muito feliz que no novo decreto estadual as igrejas ficarão abertas com 30% de ocupação. Cabe agora às igrejas respeitar e seguir todas as determinações de segurança. Cabe também ao Governo fiscalizar. Assim conseguiremos realizar os cultos com toda segurança necessária”, pontuou.

Por: Cris Silva

Foto: Milton Carvalho