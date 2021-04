Adailton Martins reconhece trabalho do major Matheus Massotti









16/04/21 - 10:43:53

A Moção de Aplausos nº 30/2021, de autoria do deputado estadual Adailton Martins (PSD), foi aprovada, por unanimidade, durante a Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quinta-feira, 15. Nela, o parlamentar reconhece e parabeniza os trabalhos relevantes do major QOPM Matheus Soares Massotti, pela dedicação nos serviços prestados no comando da 2ª Companhia Independente aos problemas de Segurança Pública, com resultados positivos para a população da Barra dos Coqueiros.

“É justo reconhecer o trabalho de um profissional com serviços relevantes no combate à criminalidade da Barra dos Coqueiros, trazendo segurança e tranquilidade à população e aos turistas que frequentam a região. Além disso, é importante reconhecer o trabalho conjunto das operações com a SMTT municipal, como também a implantação do PROERD nas escolas da cidade”, enfatizou Adailton Martins.

Por Assessoria Parlamentar

Foto: Joel Luiz/Alese