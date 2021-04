Alimentos arrecadados na campanha “Vacinação Solidária” começam a ser distribuídos









16/04/21 - 08:20:23

Os alimentos não perecíveis doados pelos cidadãos aracajuanos na campanha “Vacinação Solidária”, lançada este mês pela Prefeitura de Aracaju, coordenada pela Secretaria Municipal da Assistência Social, já alcançou mais de 3,2 toneladas, alimentos que começarão a ser distribuídos nesta sexta-feira, 16.

Com a arrecadação, 445 kits de alimentação já foram confeccionados e armazenados em um ambiente apropriado para a conservação dos mantimentos. Assim, inicialmente, serão distribuídos em cinco instituições do terceiro setor que desenvolvem trabalhos socioeducativos nas comunidades da capital sergipana, são elas: Cáritas Arquidiocesanas, Externato São Francisco de Assis, Instituto Beneficente Emmanuel, além do Lar Dulce Lar e o Corrente do Bem.

O trabalho de separação dos alimentos para a montagem dos kits vem sendo feito desde a última sexta-feira (09), pelas equipes que atuam na Secretaria Municipal da Assistência Social em parceria com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

A secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, orienta os aracajuanos de baixa renda em situação de insegurança alimentar e nutricional que não possuem o Cadastro Único (CadÚnico), a comparecer nas unidades da Proteção Social Básica (PSB) mais próximas.

“Neste primeiro momento vamos destinar nossas doações a cinco instituições do terceiro setor que desenvolvem ações em apoio aos nossos trabalhos. É uma campanha exclusivamente voltada para os aracajuanos que se encontram em situação de dificuldade, afetados pela crise econômica causada pela pandemia, por isso, temos o cuidado de beneficiar somente esse público. A partir de então, iremos criar um novo cronograma para as próximas distribuições desses kits de alimentação. Iremos ajudar milhares de cidadãos, temos certeza “, destacou.

A secretária adjunta da Assistência Social do Município, Selma França, reconhece e parabeniza a todos que estão fazendo suas contribuições.

“Agradecemos ao povo aracajuano que vem abraçando a causa. Nossa sociedade está de parabéns! Além das nossas equipes, contamos com o apoio de outras secretarias que se engajaram no recolhimento dos alimentos e, agora, nas montagens dos kits. Convido toda a população para participar dessa campanha, que não tem prazo para ser encerrada, pois estamos falando de uma causa que é de todos nós”, ressaltou a adjunta.

Mais Doações

Na última terça-feira, 13, aracajuanos com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), maiores de 18 anos, começaram a ser vacinados contra a covid-19 em um ponto de vacinação montado no Parque dos Cajueiros, situado no bairro Farolândia, e em instituições que atuam junto a esse público.

A dona casa Magna Souza levou seu filho com síndrome de Down para ser imunizado contra o vírus e ainda contribui com a campanha solidária. “Estamos aqui para isso. É uma contribuição para nossos irmãos que precisam de ajuda. Nesta pandemia, muitas pessoas estão passando fome, temos que nos solidarizar”, disse.

Fonte e foto assessoria