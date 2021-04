CÃES DO CBMSE ENCONTRAM CADÁVER OCULTADO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A PC









16/04/21 - 12:38:24

Em uma operação conjunta com a Polícia Civil, o Serviço de Busca e Salvamento com cães (SBRESC), do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), localizou um cadáver que havia sido ocultado no povoado Jatobá, município da Barra dos Coqueiros. O trabalho de buscas aconteceu na manhã dessa quinta-feira (15) e envolveu cinco bombeiros e três cães do CBMSE.

“Nós colocamos os cães na cena e em torno de meia hora eles indicaram o local. Foi utilizada uma retroescavadeira e exatamente no local apontado pelos cães foi encontrado o corpo”, afirmou o subtenente Elielson Silva. O corpo era de uma mulher que desapareceu no dia 13 de fevereiro deste ano, em São Cristóvão.

Informações e foto SSP