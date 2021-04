CARTEIRA DE IDENTIDADE: ENTREGA DO DOCUMENTO PASSA SER NA RUA DO TURISTA









16/04/21 - 14:55:30

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) informa que a entrega da carteira de identidade na capital será feita no posto situado na Rua do Turista – antiga Rua 24 horas -, no Centro de Aracaju. No local, haverá a entrega dos documentos solicitados nos postos de atendimento da capital e da Região Metropolitana. A mudança passa a valer na próxima segunda-feira, 19, e ocorre em decorrência da realização de obras na sede da instituição.

O diretor do IICM, Jenilson Gomes, detalhou a reforma e explicou que a mudança é necessária para que não haja suspensão da entrega do documento ao cidadão. “A sede do IICM vai passar, nos próximos dias, por uma reforma fundamental na estrutura de caixa d’água. Em razão da obra, a entrega da carteira de identidade dos processos iniciados na Região Metropolitana passa a ser feita na Rua do Turista”, ressaltou.

O local, ainda conforme reiterou o diretor do Instituto de Identificação, conta com estrutura adequada para o atendimento ao cidadão e de acordo com as medidas sanitárias para a redução dos riscos de contágio pela Covid-19. “É uma estrutura ampla, confortável, com abrigos para o cidadão e com espaço para distanciamento social, de modo a garantir a eficiência do serviço”, complementou Jenilson Gomes.

No posto da Rua do Turista, será feita a entrega dos documentos solicitados nos postos do RioMar Shopping, Aracaju Parque Shopping, Shopping Prêmio, Rodoviária Nova e Sede. Jenilson Gomes relembrou que o cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação por meio do site da SSP. “Ao digitar o número do protocolo, o site informará se o documento já está ou não pronto”, informou.

Jenilson Gomes também relembrou que o prazo para a confecção do documento e entrega ao cidadão varia de 30 a 60 dias, mas que pode ocorrer atrasos, sendo essencial a verificação da situação do andamento do processo no site da SSP. “Podem ocorrer atrasos de forma involuntária. O prazo é a data prevista de entrega, por isso é fundamental que o cidadão acompanhe pelo site da SSP”, pontuou.

