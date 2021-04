COMISSÃO DA SAÚDE DA CÂMARA DE ARACAJU SE REÚNE COM SINDIMED









16/04/21 - 14:37:31

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (15), uma reunião virtual promovida pela Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa Do Consumidor da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) em conjunto com o médico e presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed), José Helton Monteiro. O intuito da ação dos vereadores com o presidente foi para seja feito o repasse de demandas e percepções do sindicato sobre este momento delicado da pandemia da covid-19.

Dos vereadores envolvidos estavam os parlamentares Dr. Manuel Marcos (PSD), Eduardo Lima (Republicanos), Cícero do Santa Maria (Pode) e Linda Brasil (Psol). Na oportunidade utilizaram do espaço para que as entidades repassassem informações sobre a perspectivas delas diante da pandemia.

O presidente do sindimed ao fazer o uso da palavra defendeu e ressaltou a importância do Sistema Público de Saúde (SUS). “O Sindicato continuará ressaltando a importância do SUS. Países que não tinham seu sistema de Saúde organizado praticamente foram devastados pela pandemia e pacientes morreram na fila esperando atendimento. A defesa do SUS é fundamental. Não podemos admitir que governantes deixem faltar leitos de hospitais para a população e que pessoas passem meses e até anos esperando por exames, medicamentos”, afirmou Helton.

Continuando seu discurso, ele clamou para que um novo Hospital de Campanha fosse construído o quanto antes.

O Dr. Manuel Marcos lamentou todas as mortes causadas pela covid e pontuou que este não é um momento de politizar mas sim de unir forças. “É muito triste tudo isto. É preciso que as entidades administrativas junto aos gestores chamem para perto de si, em um momento como esse não adianta a gente particularizar, são milhares de vidas perdidas. Sou totalmente favorável à construção novamente do hospital de campanha”, completou.

Para a vereadora Linda Brasil o governo federal é responsável pelo agravamento da pandemia no país. “Nós estamos vivendo uma guerra não somente da covid-19, mas também contra um presidente da república que é um dos responsáveis pela pandemia ter se agravado tanto, e pior, ele incitava que pessoas não levassem a sério o vírus. Precisamos nos unir para investir mais para construir mais leitos que atendam estes pacientes. O estado e município precisam investir mais para construir mais leitos que atendam estes pacientes”, finalizou a parlamentar.

Por Ascom CMA