CUT: SINDICATOS  EMITE CARTA ABERTA À POPULAÇÃO SERGIPANA

O projeto do governo Bolsonaro é destruir os serviços públicos, isso fica bem claro com a privatização das estatais (Petrobrás, Eletrobrás), reforma da previdência, PEC Emergencial e Reforma Administrativa, TERCEIRIZAÇÃO E APADRINHAMENTO POLÍTICO.

Muitos mais que os servidores públicos, a maioria da população brasileira que precisa de posto de saúde, de hospital, de vacinas, de creches, de escolas, de saneamento básico, de segurança, de justiça, etc., é que será a mais prejudicada. Já imaginaram o que seria desse país nessa crise sanitária gerada pela pandemia da Covid-19 se não fosse o SUS?

É preciso dizer que Bolsonaro, com aprovação da maioria dos deputados federais e senadores, acabou de aprovar a emenda 109/21 (PEC Emergencial), que entre outras coisas, reduziu o Auxílio Emergencial e os serviços públicos prestados por estados e municípios, ao limitar os gastos com esses serviços em 85% da receita, tudo isso para garantir o pagamento da dívida pública aos banqueiros.

Na prática significa menos leitos, medicamentos, insumos e equipamentos para prestar assistência de saúde nos postos e hospitais, menos equipamentos e materiais didáticos nas escolas, menos assistência social, menos segurança pública, menos fiscalização ambiental e sanitária, menos combate a endemias, menos agentes de saúde, menos justiça, menos conservação e limpeza de ruas etc. Também menos profissionais para prestar os serviços. Em síntese a completa piora dos serviços públicos.

Em plena pandemia, com as pessoas com medo do vírus, os deputados federais e senadores , sem discussão nenhuma com o povo brasileiro, passaram a “boiada” e colocaram no “bolso” de cada brasileiro e brasileira a “granada” que destrói os serviços públicos.

A sociedade, junto com os servidores públicos, precisa reagir. Serviço público é o patrimônio do povo que não tem patrimônio.

Aprovada a PEC Emergencial, tramita a Reforma Administrativa que é a pá de cal para enterrar de vez os serviços públicos e permitir a “rachadinha”, a volta do “coronelismo” e do “pistolão” no serviço público.

Deputado e senador que não defende os serviços públicos não merece seu voto.

Votaram contra os serviços públicos:

Deputados Federais: Bosco Costa, Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Gustinho Ribeiro, Laércio Oliveira e Valdevan 90.

Senadores: Maria do Carmo e Alessandro VieiraVotaram a favor dos serviços públicos:

Deputados: Fábio Henrique e João Daniel e Senador Rogério Carvalho.

ASSINAM ESTA CARTA

CUT/SE – Central Única dos Trabalhadores

CTB/SE – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

CSP/CONLUTAS – Central Sindical e Popular

FETAM/SE – Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Sergipe

SEEB/SE – Sindicato dos Bancários de Sergipe

FETASE – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe

SINDIFISCO – Sindicato do Fisco de Sergipe

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Capela

SINDIPETRO AL/SE- Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe.

SINASEFE/SE – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica

SINTUFS – Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFS

ADUFS – Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe

SINDSEPI – Sindicato dos Servidores Públicos De Indiaroba

SINTRASE – Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe

SINTASA – Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe

SEESE – Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe

SINTER-SE – Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Sergipe

SINDIJOR – Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe

SINDISAN – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe

SINDIPREV – Sindicato dos Previdenciários de Sergipe

SINDIPEMA – Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju

SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe

SINDIJUS – Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe

SINDETRAN – Sindicato dos Assistentes de Trânsito, Vistoriadores do Detran do Estado de Sergipe

SINDTIC – Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Estado de Sergipe

SINBIOMESE – Sindicato dos Biomédicos do Estado de Sergipe

SINDASSE – Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Sergipe

SINDATRAN – Sindicato dos Agentes da Mobilidade Urbana

SINDICONAN – Sindicato dos Condutores de Ambulância

SINPSI – Sindicato dos Psicólogos do Estado de Sergipe

SINDICONTAS – Sindicato dos Servidores Efetivos do Quadro Permanente do Tribunal de Contas

SINDSEMP – Sindicato dos Trabalhadores do Ministério Público do Estado de Sergipe

SINDINUTRISE – Sindicato dos Nutricionistas e Técnicos em Nutrição do Estado de Sergipe

SINPOSE – Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado de Sergipe

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo do São Francisco

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aquidabã

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Boquim

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barra dos Coqueiros

Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Canhoba

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carira

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canindé de São Francisco

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo do Brito

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cristinápolis

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Divina Pastora

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Estância

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Frei Paulo

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga d´Ajuda

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itabi

Sindicato dos Servidores públicos Municipais de Ilha das Flores

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itabaiana

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagarto

Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias de Lagarto e Simão Dias

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Malhador

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maruim

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Macambira

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Monte Alegre

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Malhada dos Bois

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poço Verde

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedrinhas

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poço Redondo

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Riachuelo

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santana do São Francisco

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Domingos

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Salgado

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tomar do Geru

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tenha

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de N. S. da Glória

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Umbaúba

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nossa Senhora do Socorro

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nossa Senhora de Lourdes

Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias de Itabaiana

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Moita Bonita

Sindicato dos Servidores Municipais de Pacatuba

