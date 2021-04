DER confirma necessidade de defensa metálica em rodovia estadual









16/04/21 - 05:03:13

Preocupada com a insegurança de pedestres e moradores do povoado Siririzinho, a Câmara Municipal de Rosário do Catete protocolou no Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) de Sergipe, o Ofício de nº 34/2021.

No documento, assinado por todos os vereadores, o Legislativo solicita a instalação de defensas metálicas nas margens da Rodovia-SE 230. O ofício adverte que “os moradores estão correndo sério risco de morte, caso providências não sejam tomadas com a mais brevidade que o caso requer.”

Em resposta ao Ofício, o Serviço de Sinalização – SESIN do DER/SE informou que foi até o trecho para verificar a possibilidade da implantação de Defensa Metálica. Também em ofício, o Departamento confirmou que após análise do local, que contém um número considerável de residências, a recomendação pela implantação de Defensa Metálica, num trecho de aproximadamente 500 metros.

A Câmara aguarda agora que o DER adote as providências legais para garantir a proteção na rodovia, proporcionando uma maior tranquilidade para quem reside ou frequenta o local.

POR ASCOM/CMRC