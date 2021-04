Drive Thru de segunda dose acontece neste sábado, 17 no SergipeTec









16/04/21 - 16:51:42

A aplicação das segundas doses da vacina contra a covid-19 continua acontecendo em São Cristóvão. Neste sábado (16) acontecerá o drive thru de segunda dose no bairro Rosa Elze, no SergipeTec próximo à UFS, das 8h às 12h. Devem ir a este drive preferencialmente os idosos que se vacinaram no mesmo local, no dia 27 de março.

Mas aqueles que se encontrarem dentro do prazo de aplicação da segunda dose mas que tomaram a vacina em outro ponto do município, também poderão receber a segunda dose no drive. Para se vacinar, o idoso deve apresentar identidade, cartão SUS ou CPF, comprovante de residência de São Cristóvão e o cartão de vacinação da covid-19.

São Cristóvão recebeu 7462 doses e já aplicou 6853 doses, ou seja, mais de 91% das doses recebidas. Atualmente, o município se encontra na faixa etária de vacinação de 64 anos ou mais e a mudança de faixa dependerá do recebimento de novos lotes da vacina. Quem tiver dúvidas poderá buscar mais informações no whatsapp do coronavírus da prefeitura: 79 9 9883-6201