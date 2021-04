FÁBIO SOLICITA PRIORIDADE NA VACINAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA IMPRENSA









16/04/21 - 05:25:41

Requerimento foi encaminhado hoje ao Ministério da Saúde

Em requerimento enviado ao Ministério da Saúde, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) formalizou o pedido para que jornalistas, radialistas e profissionais da imprensa sejam incluídos no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o deputado, a classe jornalística está entre as atividades essenciais durante a pandemia. “Para manter a sociedade bem informada sobre prevenção, datas e locais para vacinação, o profissional da imprensa se arrisca todos os dias. Por isso é importante que a categoria seja priorizada”, afirma. O deputado também intercedeu pelos profissionais de segurança pública e teve seu pedido atendido.

O requerimento enviado ao ministro da saúde, Marcelo Queiroga, explica a importância da imunização desses profissionais com base no estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), que aponta a classe jornalística entre as profissões que estão mais expostas, aparecendo com 52% de chance de contágio pela Covid-19.

Ainda, segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o Brasil é o país com maior número de jornalistas mortos pelo novo Coronavírus no mundo. “Além de estarem no front da batalha contra a desinformação, jornalistas, cinegrafistas, radialistas, fotógrafos e outros profissionais da imprensa estão sempre expostos à doença em busca de apurar a notícia, até mesmo em ambiente hospitalar, para manter a população informada”, conclui.

POR ASCOM/FH