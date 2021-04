Morre nesta sexta-feira o coronel William Vasconcelos vítima da covid-19, em Aracaju









16/04/21 - 09:31:45

Morreu no inicio da manhã desta sexta-feira (16) o coronel William Vasconcelos, após complicações da covid-19.

O coronel William foi diagnosticado com a doença e em seguida teve seu quadro de saúde agravado e logo em seguida foi intubado.

Ele estava internado no Hospital Primavera para tratamento da Covid-19, sendo intubado na última semana

Nessa semana, as informações passadas por parentes do coronel e do comando da polícia militar, era de quê o policial havia tido uma melhora em seu estado de saúde porém ainda em estado grave.

A coronel William era o chefe do Centro de Ensino e Instrução da PM, órgão do CFAP.