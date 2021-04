PCdoB/SE parabeniza Edvaldo Nogueira por assumir a presidência da FNP









16/04/21 - 10:56:04

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe, em nome de todos os camaradas que compõem o nosso diretório estadual, parabeniza o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, por assumir a presidência da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) pelos próximos dois anos (2021/2023). Edvaldo foi um dos fundadores do nosso partido em Sergipe. Foram trinta e nove anos de muita luta, com uma atuação vitoriosa e uma relação de muito respeito.

Temos certeza que a sua experiência, sensatez e equilíbrio político, certamente haverão de ser componentes importantes na construção de alternativas para melhorar a vida da população das cidades brasileiras. A sua presença na presidência da Frente Nacional de Prefeitos é muito importante, tendo em vista esse momento tão complexo em que vivem os municípios brasileiros.

O PCdoB sente muito orgulho de ter o prefeito da nossa capital ocupando esse espaço de destaque no cenário político nacional.

Direção Estadual do PCdoB/SE