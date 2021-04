PMA está com equipes e monitorando ocorrência de chuvas









16/04/21 - 13:41:18

Na manhã desta sexta-feira, 16, um novo alerta de chuvas, para as próximas 72h, foi emitido através do Serviço SMS- 40199, da Defesa Civil, que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec).

A instabilidade climática vêm sendo monitorada ao longo de todo o mês de abril, especialmente pelo início da quadra chuvosa, na capital. A Prefeitura de Aracaju mantém o Comitê de Gerenciamento de Crise mobilizado, com o objetivo de intensificar a atenção aos possíveis impactos e à redução de riscos e transtornos para a população.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que os órgãos envolvidos direta e indiretamente nas ações de chuvas estão preparados para atuar de maneira integrada.

“A Prefeitura de Aracaju atua de maneira coordenada no planejamento de ações que objetivam prevenir ou minimizar os possíveis transtornos que as chuvas venham a causar, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Nossas equipes estão preparadas para atuar com base no Plano de Contingência estabelecido pela gestão municipal”, reforçou.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a quadra chuvosa teve início no dia 1º de abril e diz respeito aos quatro meses que mais chovem, durante o ano, em Aracaju.

“Somente nesta semana, desde a segunda-feira (12), já temos um acumulado de 100 milímetros de chuva. Estamos com as atenções redobradas para essas precipitações, que devem perdurar até o início do mês de maio, com maior intensidade”, salientou Silvio.

O coordenador indica que as informações encaminhadas pelo Centro de Meteorologia de Sergipe sinalizam, a partir da segunda quinzena de abril, preveem a possibilidade de precipitações mais rotineiras, com maior intensidade no período entre 18 e 20 abril.

Também foram emitidos alertas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). “Estamos com as atenções redobradas para essas chuvas e preparados para atuar no menor tempo resposta possível”, frisou Sílvio Prado.

Em situação de emergência a população pode acionar a Defesa Civil de Aracaju pelo número 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana. Além disso, é possível realizar cadastro no serviço de Alerta por SMS 40199, para receber informações oficias do órgão. Para se cadastrar, é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito.

Fonte e foto assessoria