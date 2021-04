PMA prorroga medidas restritivas e toque de recolher e escalonamento até dia 22 de abril









16/04/21 - 16:11:46

A Prefeitura de Aracaju prorrogará as medidas restritivas de enfrentamento ao novo coronavírus na capital sergipana. Em reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), realizada nesta sexta-feira, 16, ficou definido que a administração municipal seguirá a resolução estadual e manterá as determinações até 22 de abril. Desta forma, a cidade continuará com toque de recolher, sendo agora das 22h às 5h, incluindo fim de semana. A Prefeitura também adotará medidas rigorosas no próximo dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, assim como ocorre nos finais de semana, com o fechamento das praias, parques e serviços não-essenciais.

Também será mantido o escalonamento no funcionamento das atividades econômicas e não-essenciais durante a semana. Todas as medidas estão contidas no decreto municipal 6.429/21, assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira após a reunião.

Com a alteração no horário do toque de recolher, os estabelecimentos localizados no Centro da cidade passam a funcionar das 9h às 19h, com exceção para atividades ou serviços essenciais. No comércio em geral, o funcionamento será das 10h às 20h. Shoppings centers, centros comerciais de bairros, galerias e lojas de departamento também abrem das 10h às 20h. Já supermercados, minimercados e estabelecimentos similares funcionam de 8h às 20h.

Os mercados municipais permanecem com o mesmo horário estabelecido anteriormente, das 6h às 15h, bem como as instituições bancárias, que estarão abertas ao público das 9h às 15h – exceto para as ações de pagamento de benefícios sociais. Órgãos públicos que prestam serviços não-essenciais funcionam das 9h às 15h.

Em relação ao transporte público, fica estabelecido que a gestão municipal manterá a estratégia de disponibilizar 100% da frota em horários de pico. A partir das 21h, haverá redução de ônibus circulando na cidade e, às 22h30 a operação será suspensa, respeitando o toque de recolher.

“Finalizamos mais uma reunião do COE e a avaliação feita é que nossa cidade ainda continua em um estágio de crescimento da doença e o número de ocupação de leitos também continua elevado. O que exige de nós manter as medidas de restrição e de distanciamento social. Tanto as medidas restritivas de circulação quanto de escalonamento do funcionamento das atividades comerciais são fundamentais para diminuir a concentração de pessoas no transporte coletivo. Por isso, em nosso decreto, elas serão mantidas, com exceção do horário do toque de recolher e do escalonamento, que foram alterados”, destacou Edvaldo.

O prefeito também lembrou que, entre as estratégias de combate à covid-19, haverá a manutenção do fechamento de praias e parques aos finais de semana, e que, paralelo a adoção de medidas, a Prefeitura seguirá vacinando a população, conforme o recebimento de novas doses pelo Ministério da Saúde. “São medidas necessárias, importantes, para que a gente continue a combater a doença. E ao mesmo tempo, seguimos vacinando. Já superamos a marca de 100 mil aracajuanos imunizados, mas queremos que, aliado à vacinação, essas medidas tenham efeito. Portanto, na próxima semana nos reuniremos novamente e, a partir da avaliação do comportamento da doença, decidiremos as medidas que haveremos de tomar”, reforçou o gestor.

Edvaldo fez, ainda, um apelo à população, para que não deixe de tomar a segunda dose da vacina. “Você, que já tomou a primeira dose e ainda não foi tomar a segunda, faça isso. É muito importante que haja essa consciência para que a vacina possa ser efetiva. Procurem uma unidade de saúde, o drive, os pontos fixos, mas não deixem de tomar. Aproveito para pedir a todos que já tomaram a segunda dose que aguardem o ciclo de 15 dias. Além disso, continuem usando máscara, mantendo as medidas de distanciamento social e os cuidados. Temos visto a importância da vacina, mas é preciso lembrar que ela não impede a infecção pelo vírus”, reiterou.

Prorrogação

Pela atualização do decreto municipal, em conformidade com a resolução estadual, fica prorrogado o toque de recolher na cidade, incluindo o fim de semana, até o dia 22, das 22h às 5h. Também continua proibido o funcionamento das atividades não-essenciais no sábado e domingo, incluindo as lojas instaladas em estabelecimentos essenciais, assim como a prática de atividades físicas coletivas em geral.

Da mesma forma, nos dias 17 e 18, sábado e domingo, será vedada a circulação de pessoas e a realização de atividades econômicas em praias, orlas e parques da cidade.

Fica mantido, ainda, a permissão para que serviços de delivery e takeaway (retirada) de bares, restaurantes e estabelecimentos similares funcionem todos os dias, sendo que, no horário do toque de recolher, só serão autorizadas entregas em domicílio.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA