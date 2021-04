Prefeitura de Capela realiza testagem da Covid-19 em bancários









16/04/21 - 17:57:16

Durante a última semana uma ação foi desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Capela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de realizar testes sorológicos da Covid-19 nos trabalhadores do setor bancário que atuam em três agências situadas no município.

Ao todo, 27 bancários foram testados no decorrer da atividade realizada ao longo de dois dias nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banese e do Banco do Brasil. Destes, apenas um recebeu o diagnóstico positivo, tendo sido orientado ao isolamento por um período de sete dias.

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, acompanhou o planejamento da ação e reforçou a importância com que a gestão de Capela tem tratado os atos que visam minimizar os danos da pandemia. “O combate aos efeitos da pandemia da Covid-19 na saúde da nossa população e na economia do nosso município tem sido prioridades desta administração. Para tanto, além da vacinação, nós entendemos a necessidade da testagem contínua e do isolamento dessas vítimas assintomáticas”, detalhou.

Para o secretário de Saúde, Cleverton Oliveira, a testagem massificada na população tem ajudado Capela a controlar os índices de contaminação. “Sabemos de todos os protocolos e temos os instituído, sendo que um deles é a testagem. Reconhecemos a vacina como principal agente de contenção da disseminação, mas a testagem é uma forma eficaz de controlar o vírus, além do isolamento e de todos os protocolos que são orientados”, completou.

Parcerias

Além das ações de testagem realizadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Capela tem fomentado parcerias com entidades, a exemplo da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Somente no mês de março, uma atividade em conjunto com a universidade resultou na testagem de mais de 300 profissionais do quadro técnico das escolas de Capela.

Na ocasião, 100% desse quadro passou pelo exame RT-PCR no município, incluindo professores, técnicos, gestores e especialistas que atuam na rede pública de ensino.

POR ASCOM/PMC