TRABALHADORES DA SAÚDE DE MARUIM SUSPENDEM POSSÍVEL ATO PÚBLICO APÓS DIÁLOGO









16/04/21 - 12:51:30

A direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) realizou, na manhã desta sexta-feira, 16, uma assembleia extraordinária virtual com os trabalhadores do município de Maruim, representados pelo sindicato, e que contou no início com a presença da nova secretária de saúde, Alyne Almeida. Na ocasião, a categoria deliberou a suspensão do ato que poderia acontecer na próxima semana, após a abertura de diálogo entre o sindicato e a secretária que assumiu recentemente.

“Nessa quinta-feira, por exemplo, sentamos com a gestão, evoluímos nas nossas reivindicações, hoje a secretária participou da assembleia para se aproximar mais dos trabalhadores. Já está acertado que o Sintasa irá montar uma comissão de trabalhadores para a criação da mesa de negociação, para começar a partir da primeira semana de maio, a fim de que se reúna com a gestão constantemente”, explicou Augusto Couto, presidente do Sintasa, e que contou com presença na assembleia, com o gerente do sindicato, Janderson Alves.

A ideia da mesa é dar andamento às negociações e ver de imediato a situação do salário atrasado de dezembro, que segundo a secretária será pago no dia 11 de junho graças a um empréstimo bancário. Contudo, o Sintasa e a categoria vão tentar convencer a secretária para antecipar essa data de pagamento. Além disto, na mesa será debatida a possibilidade de pagamento do grau máximo de insalubridade a todos os trabalhadores.

“Se não conseguirmos para todos, pelo menos, que seja pago aos funcionários que estão à frente do combate à Covid-19”, explicou Augusto, acrescentando que depois da primeira reunião da mesa o sindicato irá marcar uma assembleia com a categoria para apresentar os resultados.

“Queremos agradecer a participação de todos os trabalhadores porque um sindicato forte é um sindicato que conta com a participação da sua base. Sem os nossos representados não teríamos conseguido a abertura de diálogo com a gestão, que inclusive, está de parabéns com a nova secretária de saúde. Com fé em Deus, todas as pendências dos trabalhadores serão resolvidas, mesmo que seja gradativamente”, completa o líder sindical.

Sintasa