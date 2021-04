Vereadores de Umbaúba aprovam indicações para melhorias no Município









16/04/21 - 09:12:31

Na manhã da última terça-feira (13), os vereadores de Umbaúba se reuniram em sessão ordinária, desta vez de forma remota, em razão da pandemia instalada pelo coronavírus, para discutirem melhorias no Município. Na abertura, em conformidade com a Ordem do Dia, foram lidas as indicações e projetos a serem votados.

No grande expediente os vereadores apresentaram suas indicações: a indicação n°. 50/2021, de autoria do vereador Antônio Cirilo (MDB), que solicita ao Poder Executivo a construção de uma escola moderna no povoado Matinha em substituição da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tobias Barreto. O vereador, Fabio Silveira (CIDADANIA), apresentou a indicação n°. 54/2021, que solicita ao Poder Executivo pavimentação da 1º Travessa do Macaco, depois da autoescola, sentido ao espaço Psiu.

Outros vereadores também apresentaram propostas de interesse público da comunidade, entre elas a indicação de nº. 65/2021, de autoria do vereador Jonh Guimarães (CIDADANIA). “Jhon de Coelho” pede que a coordenação dos Correios fique atenta ao novo perímetro urbano do Município de Umbaúba, estipulado pela nova Lei nº. 676/2015, que agrega o loteamento Vila Verde aos limites da cidade.

Outro também que se manifestou foi o vereador Antônio Cirilo (MDB), o “Cirilo da Matinha”. De acordo com o parlamentar, os moradores do povoado matinha clama pela construção de um novo campo de futebol. A reivindicação foi apresentada através da indicação nº. 52//2021. Já o vereador Moisés Augustinho (CIDADANIA), apresentou duas indicações: a de n°. 55/2021, que solicita a conclusão do calçamento da rua Leopoldo Oliveira e a aplicação asfáltica na rua Bela Vista e suas respectivas travessas; E a indicação n°. 56/2021, que solicita a construção de um poço artesiano com a distribuição de água para as residências do povoado Ponta Azul.

Todas as proposituras foram aprovadas por unanimidade dos presentes. A próxima sessão será realizada na próxima terça-feira (20).

Texto e foto: ASCOM/CMU