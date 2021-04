Após 16 horas da chegada das vacinas, Secretaria da Saúde começa a distribuição para os municípios sergipanos









17/04/21 - 09:36:07

Mais uma vez, em tempo recorde, a logística de distribuição de vacinas implantada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) entrou em ação e os 75 municípios sergipanos começaram a receber novo lote de imunizantes contra a Covid-19. Na manhã deste sábado, 17, as equipes de saúde dos programas municipais de imunização puderam retirar as novas doses e receberam orientações sobre a aplicação das vacinas no público prioritário dessa remessa.

Neste lote, o Estado de Sergipe recebeu 55.650 doses, sendo 33.250 AstraZeneca e 22.400 da CoronaVac. As doses serão destinadas a ampliação da faixa etária de idosos de 63 e 64 anos, além dos trabalhadores da saúde e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento.

O novo lote foi enviado pelo Ministério da Saúde no final da tarde dessa sexta-feira, por volta das 16h40, e seguiu direto para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) da Secretaria de Saúde. Em um tempo recorde de 16horas após o recebimento, os imunizantes já estavam à disposição dos municípios.

A agilidade das equipes de imunização foi destaque no levantamento realizado pelo site Poder 360. A pesquisa mostra que Sergipe é o terceiro Estado mais ágil do país na logística de distribuição e aplicação das vacinas. A média nos municípios brasileiros, segundo a pesquisa, é de 17,8 dias. Os municípios sergipanos levam, me média, 14 dias para aplicar as vacinas contra a Covid-19 que foram enviadas pelo governo federal.

SES