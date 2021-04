COM EMENDA DE LAÉRCIO OLIVEIRA, LIRA CARLOS GOMES RECEBE NOVOS INSTRUMENTOS









17/04/21 - 07:31:16

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve na manhã desta sexta-feira, 16, no município de Estância, com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, para participar da entrega oficial dos instrumentos musicais da centenária Lira Carlos Gomes. Ele foi recebido pelo prefeito em exercício, André Graça (PP), que estava acompanhado do secretário de desenvolvimento econômico, Tiago Menezes, além de vereadores e demais gestores do município.

A emenda, no valor de R$ 100 mil, possibilitou a aquisição de novos instrumentos musicais como flauta, prato sinfônico, bumbo sinfônico, clarone e trompa. Laércio falou sobre a emoção de ajudar a Lira Carlos Gomes, que tem uma representatividade muito grande com a cidade de Estância. “O nosso mandato também é voltado para a cultura. Por isso, estou muito orgulho com essa emenda que possibilitou a compra de novos instrumentos que manterão viva a história e a cultura da cidade. Já são mais de cem anos realizando música de qualidade com músicos excepcionais”, disse o deputado.

O prefeito em exercício de Estância, André Graça (PP), parabenizou o deputado federal Laércio Oliveira pela iniciativa e lembrou outros investimentos frutos do trabalho do parlamentar. “Quero agradecer ao deputado Laércio pela visita ao nosso município, especialmente pela emenda destinada à Lira Carlos Gomes. Aproveitamos também para agradecer pelas emendas que garantiram recursos para povoado Farnaval a pavimentação do bairro Cidade Nova”, comentou.

Para o maestro Claudemiro Xisto, o momento é de agradecimento. “Muito obrigado, deputado Laércio Oliveira, por essa ajuda. Essa atitude demonstra nobreza e valorização da cultura”, destacou. O trompetista Danilo Xisto, que atua na Lira há 24 anos, disse que a compra dos instrumentos foi a realização de um sonho. “É a transformação da Lira em uma banda sinfônica, tão almejada por todos nós”, disse.

Mais investimentos

Através do seu mandato, o deputado federal Laércio Oliveira também destinou R$ 1 milhão em emendas para a pavimentação asfáltica do bairro Cidade Nova e R$ 500 mil para calçamento de ruas do povoado Farnaval, muito aguardado pela comunidade. Ambos os recursos já assegurados. Ao todo, já foram investidos no município de Estância, através de emendas de Laércio, mais de R$ 3,5 milhões para reformas de unidades de saúde, compra de equipamentos, aquisição de veículos e pavimentação de ruas.

Fonte e foto assessoria