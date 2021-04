Mulher é encontrada com pedaço de madeira introduzido no órgão genital em Itabaiana









17/04/21 - 09:05:15

A polícia já iniciou as investigações para tentar localizar o responsável por uma suposta tentativa de estupro, praticada com requinte de crueldade, ocorrido na madrugada desde sábado (17), próximo ao Colégio Monteiro Lobato, no município de Itabaiana.

As informações são de que no momento em que foi encontrada, a adolescente estava seminua, desacordada, com um pedaço de madeira entre as pernas e com sangramento. Ela informou que duas pessoas deram uma pancada em sua cabeça e ela ficou inconsciente.

Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar em Aracaju para receber os primeiros atendimentos.

Qualquer informação sobre o caso, pode ser passada através do 181 ou 190.