MORADORES VÃO PROTESTAR CONTRA A TRANSFORMAÇÃO DA ZONA DE EXPANSÃO









17/04/21 - 14:10:21

Na noite da última quinta-feira, 15, os moradores do Robalo se reuniram para discutir sobre a transformação dos povoados da Zona de Expansão em bairros.

Embora tomando todos os cuidados em função da pandemia, como distanciamento, uso de máscaras e de álcool e também limitando a quantidade de participantes, os moradores do Robalo entenderam que não poderiam deixar que o assunto caísse no esquecimento.

Na avaliação realizada pelos moradores, a Prefeitura de Aracaju e a Câmara Municipal deixaram de cumprir algumas determinações legais. Deixaram de obedecer a lei federal por pressa e causaram grandes transtornos às comunidades.

Um dos pontos mais debatidos foi a total ausência de diálogo com os moradores e as suas consequências. Entre as consequências negativas para os povoados está a forma como se deu a divisão e como foram definidos os novos limites, atacando os costumes, as tradições, a cultura, a paz social.

Entre os exemplos que ferem os costumes das comunidades, os moradores destacaram a forma violenta como foram estabelecidos os bairros.

Ao final da reunião os moradores aprovaram uma série de providências para tentar reverter as mudanças. A primeira atividade será a realização de um grande protesto na Rodovia dos Náufragos, no dia primeiro de maio, visando chamar a atenção dos motoristas que passarem e também das autoridades municipais.

Ficou decidido ainda pelos moradores que passado o protesto do dia primeiro de maio, nem a Prefeitura, nem a Câmara Municipal apresentando qualquer solução, outras ações serão postas em prática.

No campo institucional os moradores do Robalo decidiram aguardar o desenrolar da representação protocolada pelo Fórum em Defesa da Grande Aracaju junto ao Ministério Público Estadual.

Fonte e foto assessoria