Morre a sargento do Corpo de Bombeiros de Sergipe vítima da Covid-19, aos 41 anos









17/04/21 - 18:03:15

Morreu neste sábado (17) aos 41 anos, a sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Luciana Andrade da Cunha. Luciana Andrade internada no Hospital Unimed, em Aracaju, para tratamento da Covid-19.

Em nota, o governo do estado lamenta a more ta da sargento. “Com extremo pesar e consternação recebi a notícia da morte da 2º sargento Luciana Andrade da Cunha Menezes, de 41 anos. A bombeiro militar, lotada no Ciosp, estava internada na UTI do Hospital da Unimed. Luciana era uma profissional dedicada e bastante querida na corporação, em que fazia parte já há mais de 18 anos, se dedicando a sagrada missão de salvar vidas. Deixo aqui os meus sentimentos para a família, amigos e a cada militar do CBMSE, que hoje choram a perda irreparável de uma companheira de farda. Que Deus conforte o coração de todos!”.