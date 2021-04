Pandemia: Prefeitura de Aracaju inicia neste domingo, dia 18, a vacinação dos idosos de 60 anos contra o coronavírus









17/04/21 - 06:56:08

A Prefeitura de Aracaju iniciará a vacinação dos idosos de 60 anos contra a covid-19. A partir de domingo, 18, o público priorizado nesta etapa – cerca de 6 mil pessoas – poderá se dirigir ao drive-thru, instalado no Parque da Sementeira, às Unidades Básicas de Saúde ou aos pontos exclusivos para receber a primeira dose do imunizante. Profissionais da saúde, das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, além das pessoas com Síndrome de Down e Autismo também continuarão recebendo a vacina. Já na quarta-feira, dia 21, a Prefeitura realiza o Dia D da Vacinação contra a Gripe.

Assim como nas etapas anteriores, um cronograma foi definido pela Secretaria Municipal da Saúde para garantir a segurança da população que receberá a vacina. Neste sentido, no domingo, 18, serão vacinados os idosos de 60 anos que nasceram entre abril e setembro de 1960. Na segunda-feira, 19, será a vez daqueles que nasceram de outubro de 1960 a março de 1961. Já na terça-feira, 20, receberão o imunizante aqueles que têm mais de 60 anos e não se vacinaram nos dias anteriores.

“É com imensa felicidade que anunciamos mais uma etapa da campanha de vacinação contra o coronavírus, com a imunização dos idosos de 60 anos. Começaremos a partir de domingo e seguiremos até terça-feira. Com a vacinação deste público, encerramos um ciclo muito importante, que é a imunização de todos os idosos de Aracaju. Uma grande vitória. Passaremos, então, para a segunda fase da campanha e definiremos como se dará esse novo momento seguindo o Plano Nacional de Imunização e as determinações do Ministério da Saúde”, anunciou o prefeito Edvaldo Nogueira, em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 16.

Para os idosos que se vacinarão no domingo, sete Unidades Básicas de Saúde estarão disponíveis. São elas: UBS Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), UBS Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos), UBS José Calumby (bairro Jardim Centenário), UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo), UBS Anália Pina (bairro Almirante Tamandaré) e UBS Cândida Alves (bairro Santo Antônio). Outra opção disponível é a Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro, localizada no bairro São Conrado. Também será possível receber a vacina no drive-thru da Sementeira, mediante apresentação do código autorizativo.

Nos dias da semana, a vacina será ofertada em 40 Unidades Básicas de Saúde, no posto itinerante do parque e nos seguintes pontos fixos: Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont), UBS Walter Cardoso, Estação Cidadania (bairro Bugio), Santuário Nossa Senhora Aparecida (bairro Bugio), quadra do Colégio CCPA (bairro Grageru) e Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (em frente a UBS Hugo Gurgel).

Para os profissionais de saúde, das Forças Armadas, Salvamento e Forças de Segurança, o imunizante também será disponibilizado na Escola Presidente Getúlio Vargas, no bairro Siqueira Campos, com apresentação do código autorizativo, assim como no drive-thru.

Influenza

Paralelo à vacinação contra a covid-19, a Prefeitura iniciará a campanha de vacinação contra a Influenza. Na primeira fase, para qual foram destinadas 41.730 doses pelo Ministério da Saúde, serão priorizados trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, além de crianças de seis meses a menores de seis anos. A vacina será disponibilizada em 40 Unidades Básicas de Saúde, com salas de vacinação ativas, das 8h às 16h. A Prefeitura realizará o Dia D, no dia 21 de abril, no qual as equipes atuarão exclusivamente na imunização do público-alvo.

Para receber a vacina, é necessário, apenas, se dirigir a uma UBS e apresentar documento de identificação com foto acompanhado do cartão de vacinação. No caso das gestantes, é fundamental apresentar, também, a caderneta da gestante, caso já tenha iniciado o pré-natal, ou resultado de exame, caso estejam nas primeiras semanas de gestação. A segunda fase da campanha contra a Influenza se dará a partir do dia 11 de maio e contemplará idosos acima de 60 anos e professores.

Foto: Marcelle Cristinne