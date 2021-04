Período de Chuvas: Atenção à segurança. Energisa reforça cuidados









17/04/21

Com a chegada das chuvas, somos surpreendidos também com os incidentes provocados pela estação mais úmida do ano e já é possível perceber que elas têm aumentado em todo o estado. Os principais riscos nessa época são as descargas atmosféricas, ventos fortes, quedas de árvores, alagamentos, enchentes, cabos partidos, acidentes automobilísticos gerando queda de postes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica para milhares de clientes.

Os números são preocupantes: elevação de 21% no volume de chuvas nos últimos 3 anos; aumento de 44% nas descargas atmosféricas em 2020 quando comparado a 2019 e a elevação de 9% no número de ocorrências relacionadas às chuvas, cerca de 5.200 ocorrências a mais entre 2018 e 2020.

Recentemente, em Poço Redondo, grande parte do município ficou sem a distribuição do serviço. “Na zona rural da cidade verificamos o rompimento de um cabo, provavelmente ocasionado pelos ventos da noite de 04 de abril, deixando aproximadamente 650 clientes sem energia. Imediatamente a Energisa enviou ao local 3 equipes técnicas para resolver a situação, que foi normalizada na manhã seguinte”, explica o Gerente de Operações da Energisa, Daniel Flor, que também esteve com o prefeito da cidade para apresentar as ações realizadas.

Para atuar com rapidez, a Energisa realiza diversos treinamentos e simulados para atendimento de casos emergenciais. Esses simulados são chamados de ‘Drill’. “É criado um cenário fictício com possíveis incidentes e verificada a participação dos envolvidos e sua capacidade de execução e permite que os colaboradores aperfeiçoem seus conhecimentos e sua capacidade de responder às emergências”, fala o Coordenador de Operações da Energisa Allyson Figueredo.

É válido ressaltar que a Energisa Sergipe é uma das melhores empresas do Brasil no ranking de qualidade no fornecimento de energia elétrica, ocupando o 12º lugar nacional, no total de 29 concessionárias de grande porte avaliadas. Na prática, significa que as interrupções de energia aconteceram em menor quantidade e, quando aconteceram, duraram menos tempo, minimizando o desconforto para o consumidor.

Em caso de acidente e quando houver falta de energia na rede elétrica, entre em contato com os canais da Energisa:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

