SECRETÁRIO DE OBRAS RETIRA PLACA DE PRAÇA INAUGURADA NA GESTÃO ANTERIOR









17/04/21 - 13:45:35

Uma ação inusitada aconteceu na manhã deste sábado, 17, no Povoado Barriga, município de Tobias Barreto. Debaixo de forte chuva, o secretário de obras, Romildo Rodrigues, esteve na praça do povoado e fez a retirada da placa que atesta a inauguração do espaço.

Movido pelo revanchismo político, o secretário fechou os olhos para o relatório de vistoria final e o boletim de medição chancelado pela Caixa Econômica Federal em 16 de outubro do ano passado, onde consta que a obra foi 100% concluída, conforme atesta a Plataforma + Brasil.

Vale ressaltar que Romildo é ex-vereador e indicado por Gal de Filó, atual presidente da Câmara de Vereadores de Tobias Barreto. Outro fator que deve ser levado em consideração é que o prefeito Dilson de Agripino já havia dado ordem de serviço para que esta obra fosse executada na sua administração passada, porém nunca foi iniciada.

Segundo informações, a assessoria jurídica do ex-prefeito Diógenes Almeida entrará com uma representação no Ministério Público de Sergipe por conta do fato.

Por Gerliano Brito