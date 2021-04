UFS PUBLICA PROCEDIMENTOS PARA A PRÉ-MATRÍCULA INSTITUCIONAL DO SISU 2021

Procedimento será feito de 19 a 23 de abril, exclusivamente de forma online

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicou o edital para pré-matrícula institucional dos candidatos aprovados na chamada regular do Sisu/UFS 2021. Diferente dos anos anteriores, por conta das medidas de segurança contra a covid-19, o processo será feito exclusivamente de forma online entre os dias 19 e 23 de abril.

Clique aqui para acessar o Edital Nº 20/2021/Prograd

A pré-matrícula destina-se à entrega da documentação que for exigida para a demanda pela qual o candidato está ingressando. Todos os documentos necessários estão listados no Anexo I do Edital Nº 19/2021/Prograd.

O candidato classificado deve se inscrever no Portal de Ingresso para dar início aos procedimentos para envio da documentação correspondente e realizar na plataforma todos os trâmites necessários. O candidato que não efetivar a pré-matrícula institucional será considerado desistente para todos os efeitos, sendo convocado outro candidato para a ocupação da vaga.

Faça o cadastro no Portal de Ingresso

Cronograma

A UFS adotará o sistema de escalonamento, com datas e horários definidos para os cursos ofertados no Sisu 2021. O cronograma contempla o período de 19 a 21 de abril com a definição dos cursos e os dias 22 e 23 para os candidatos que não conseguiram solicitar a pré-matrícula institucional nos dias anteriores.

Orientações e apoio

Para auxiliar os ingressantes, a universidade, com apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), disponibilizou o manual com orientações para a realização da pré-matrícula.

Clique aqui para acessar os manuais e conferir informações de apoio.

Além disso, o atendimento telefônico ficará disponível para apoiar os candidatos, porém apenas durante os dias que englobam a pré-matrícula institucional, das 8h às 12h e das 13h às 18h. São divresos números disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação.

Assista ao passo a passo do manual de acesso ao Portal de Ingresso

Sisu 2021

Neste ano, a UFS ofertou 5.030 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O termo de adesão também pode ser acessado na página da Prograd.

Ascom comunica@academico.ufs.br