VACINAÇÃO PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E TEA SERÁ NA SEMENTEIRA, NESTE SÁBADO









17/04/21 - 06:00:08

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), manterá ativos os códigos para essas 49 pessoas. “Neste sábado [17], mudaremos o local de aplicação do Parque dos Cajueiros para o Parque Augusto Franco (Sementeira). Com isso, não interrompemos o calendário de vacinação desse grupo para alcançarmos a meta das 400 doses disponibilizadas”, reforçou a secretária Waneska Barboza.

Neste sábado, além das pessoas com Down e TEA poderão se vacinar profissionais da saúde e idosos que estão no prazo de tomar a segunda dose. Para ter acesso ao drive, é preciso levar o código de validação, além do cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada e um documento de identificação com foto.

Foto: Marcelle Cristinne