Bairro Jardim Centenário recebe fiscalização da Força-tarefa de combate à Covid-19

As equipes que compõem a Força-Tarefa de combate à Covid-19 realizaram no sábado, 17, fiscalização nos estabelecimentos comerciais do bairro Jardim Centenário, onde cerca de 25 estabelecimentos foram inspecionados e um foi notificado. As ações continuadas tem o objetivo checar se os estabelecimentos estão cumprindo com as resoluções e decretos estabelecidos pelo Governo do Estado.

Conforme relata a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Camyla Nascimento, a ação seguiu a normalidade. “No geral foi tranquilo, só tiveram algumas lojas de roupas e algumas barbearias abertas, orientamos o fechamento e não houve resistência. Muitas pessoas alegaram que não sabiam os horários de encerrar as atividades”, disse.

A fiscal ainda explica que, com a nova resolução, os estabelecimentos deverão encerrar suas atividades de segunda a sexta-feira às 21h para garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências. Permanece vigente também a vedação ao funcionamento de atividades não essenciais e especiais no final de semana (sábado e domingo), englobando todas as atividades e lojas. As novas medidas vão valer até o dia 22 de abril.

A Força-tarefa contou com órgãos do Governo do Estado. Além da Vigilância Sanitária estadual, estiveram presentes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.