ESTABELECIMENTOS SÃO FISCALIZADOS PELA FORÇA TAREFA DE COMBATE À COVID-19









18/04/21 - 06:00:15

A Força-tarefa de combate à Covid-19 continua com as fiscalizações objetivando checar se os estabelecimentos estão cumprindo com as resoluções e decretos estabelecidos pelo Governo do Estado. Na noite da quinta-feira, 15, foram inspecionados cerca de 20 estabelecimentos no bairro Santo Antônio, já na sexta-feira, 16, seis estabelecimentos foram fiscalizados no bairro José Conrado de Araújo.

Com as mudanças da Resolução Nº 16, fica mantido o toque de recolher em todos os dias da semana. Com a alteração, o horário passa a abranger o período das 22h até as 5h do dia seguinte. Já os estabelecimentos deverão encerrar suas atividades às 21h para garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências. As novas medidas vão valer até o dia 22 de abril.

Durante as fiscalizações não houve autuações e notificações, informou o fiscal sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Tiago Santos.A Força-tarefa contou com órgãos do Governo do Estado. Além da Vigilância Sanitária estadual, estiveram presentes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

Fonte e foto assessoria