EX-DEPUTADO SÉRGIO REIS RECEBE ALTA MÉDICA APÓS TRATAMENTO DA COVID-19









18/04/21 - 07:23:56

O ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) recebeu alta médica neste sábado (17) após ser internado Hospital Primavera, em Aracaju, para tratamento da Covid-19 e irá dar continuidade ao tratamento em casa por mais uma semana.

Antes de deixar o hospital, Sérgio Reis usou as redes sociais e agradeceu as orações de todos. “As orações que vocês fizeram foram fundamentais para o meu restabelecimento. A todo o momento recebi as mensagens de vocês. Os anjos estavam aqui presentes e foram fundamentais para que eu pudesse melhorar. Obrigada de coração e vamos continuar rezando”.