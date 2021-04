Hospital de Propriá capacita profissionais para o manejo de pacientes críticos









18/04/21 - 08:10:06

O Hospital Regional de Propriá (HRP) gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), deu continuidade na sexta-feira, 16, a uma série de capacitações sobre manejo de pacientes críticos, uso de drogas vasoativas e sedação em bomba de infusão, intubação orotraqueal e reanimação cardiorrespiratória. O ciclo de treinamento é voltado aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade e tem como finalidades atualizar os profissionais quanto aos procedimentos com os pacientes Covid-19.

Conforme destaca a superintendente do Hospital, Karyne Lemos, a unidade está buscando o desenvolvimento do servidor e possibilitando a troca de conhecimento entre os profissionais, visto que a disponibilidade de profissionais experientes no manejo com pacientes críticos, é atualmente reduzida.

“O objetivo das capacitações é o desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores, além de adquirir novas habilidades e melhoria no desempenho de suas funções, sendo essencial para oferecer uma assistência de qualidade”, disse.

Os responsáveis pelos treinamentos foram o responsável técnico do Pronto-Socorro da unidade, Thiago Emerson, e os enfermeiros assistenciais Norberto Júnior e Klisrayanne Rocha e o fisioterapeuta João Paulo Albuquerque.

Como a ação faz parte de uma educação continuada, os treinamentos continuarão sendo realizados durante o mês de abril e maio.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)