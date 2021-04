Juiz nega o pedido de tutela antecipada e permite manifestação contra a Quadrangular









18/04/21 - 09:39:45

O juiz Marcelo de Castro Brito, da 11ª vara cível de Aracaju, negou o pedido de tutela antecipada feito pela Igreja Quadrangular em Aracaju, que pedia a não realização de manifestações e buzinaço em frente ao templo.

Sobre o pedido de tutela antecipada, a igreja diz que “os requeridos pretendem realizar nova manifestação em 18.04.2021; e que além de buzinaço, algazarra e aglomeração, pretendem levar paredão de som”.

No pedido feito pela igreja, eles alegam que estariam sendo feitos buzinaços e aglomeração em frente à sede, e que o pastor Maurício Romero, conta com ajuda de pessoas que, de forma recorrente, usam as redes sociais com informações postadas no Movimento Púlpito Reformado.

Em sua decisão, o registrado diz que “salvado guardar o livre exercício do direito de reunião faculta-se aos indivíduos a possibilidade de vocalizar por meio de comunhão de esforços seus anseios opiniões e reivindicações acerca dos mais variados assuntos postos na ordem do dia fazendo-se ouvir as autoridades públicas e contribuindo diretamente com a melhoria do debate público”.

Para o juiz, “conceder a tutela de pretendida acarretaria em censura prévia e verdadeira ofensa aos direitos fundamentais de expressão e liberdade de pensamento, ressaltando que ´a proibição de censura não obsta […] a que o indivíduo assuma as consequências, não só cíveis, como igualmente penais do que expressou” e continua “….que a requerente não está impedida de solicitar eventual intervenção policial, caso haja algum abuso praticado pelos demandados, ou por qualquer outra pessoa. Bem assim, não estão os órgãos públicos competentes impedidos de intervir, no legítimo exercício do Poder de Polícia, para coibir eventuais aglomerações ou quaisquer outras infrações às normas sanitárias editadas por ocasião da pandemia do coronavirus”.

O magistrado conclui afirmando “indefiro o pedido de tutela antecipada antecedente, com base no artigo 300 do CPC”.

Saliente-se ademais