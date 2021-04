PREFEITURA INICIA CAMPANHA CONTRA A GRIPE NESTA SEGUNDA-FEIRA, EM ARACAJU









18/04/21 - 07:35:22

A Prefeitura de Aracaju iniciará nesta segunda-feira (19) a Campanha de Vacinação contra a Influenza. Conforme orientação do Ministério da Saúde, o Município imunizará, nessa primeira fase, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, e crianças de seis meses a menor de seis anos. Para isso, serão destinadas à capital 41.730 doses para a execução dessa primeira fase.

Por categoria, o quantitativo de doses será distribuído da seguinte forma: 14.958 para trabalhadores da saúde (prioritariamente, para os profissionais de hospitais e das retaguardas de atendimento covid); 20.340 destinadas às crianças com idade de seis meses a cinco anos, onze meses e 29 dias; e 4.402 doses para gestantes e puérperas, o que caracteriza 100% das gestantes e puérperas comparado ao número do ano passado.

“Temos ainda quatro indígenas, vinculados à UBS Osvaldo de Souza, que também serão contemplados nessa primeira fase. Todo o nosso quantitativo foi baseado nos números da campanha do ano passado. Na segunda e terça-feira, dias 19 e 20, vamos fazer a distribuição das doses para os hospitais e para as UBSs, e na quarta-feira, 21, mesmo sendo feriado, todas as UBSs irão funcionar exclusivamente para vacinação das crianças, gestantes e puérperas que estão contemplados na primeira fase da campanha. Será o Dia D contra a Influenza em Aracaju, com essas unidades funcionando das 8h às 16h, sem fechar para o almoço”, explica a coordenadora da Rede de Atenção Primária (Reap), Kamila Fialho.

Dia D

Atualmente, 40 Unidades Básicas de Saúde estão com as salas de vacina ativas e irão funcionar durante a vacinação contra a Influenza. No Dia D, 21 de abril, os serviços de rotina estarão suspensos, e todas as equipes atuarão exclusivamente na campanha contra a gripe.

“O dia D é exclusivo para esse público. Então, para que não gere aglomeração, para que as mães consigam ter a garantia de que seus filhos vão ser vacinados e protegidos, é ideal que esses públicos participem do Dia D, para que não necessitem ir às UBSs em outros dias, quando os outros serviços estarão acontecendo ao mesmo tempo”, alerta Kamila Fialho.

Para ter acesso ao serviço, basta se dirigir à UBS e apresentar o documento de identificação com foto e cartão de vacina. No caso da gestante, é importante levar a caderneta da gestante, caso já tenha iniciado o pré-natal, ou o resultado do exame, caso esteja nas primeiras semanas.

A partir da quinta-feira, 22, até o dia 10 de maio, as Unidades Básicas continuarão vacinando, no horário das 8h às 16h, àqueles que não puderam comparecer no Dia D. No dia 11 de maio iniciará a segunda fase da campanha contra a gripe, que contemplará idosos 60+ e professores.